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Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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Malatya'da İnönü caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 10.40 sıralarında İnönü caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere, cadde üzerinde seyir halinde olan D.Ü.D. idaresindeki 23 ABM 269 plakalı otomobil ile S.K. yönetimindeki 44 ABD 208 plakalı araç çarpıştı. Kazada H.K. ile Z.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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