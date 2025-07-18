Malatya'da Husumet Yüzünden Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Malatya'da Husumet Yüzünden Silahlı Kavga: 2 Yaralı
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Battalgazi ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay anı kameraya yansıdı ve zanlılar kaçtı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay anı kameraya yansıdı.

Olay, saat 17.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selahattin Gürkan Caddesi üzerinde karşılaşan alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan A.B., E.O. ile R.A. ve M.Ö. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kameralara yansıyan olayda açılan ateş sonucu A.B. ile E.O. yaralanırken, zanlılar kaçarak bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde 2 adet boş kovanın bulunduğu olayın zanlılarının yakalanması için çalışma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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