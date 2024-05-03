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Malatya'da Hurdacılar Sitesi'nde Yangın Çıktı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Hurdacılar Sitesi'nde çöp toplama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da Hurdacılar Sitesi çöp toplama alanında yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hurdacılar Sitesi mevkiinde bulunan çöp toplama alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda plastik atığın tutuşarak alev aldığı yangında dumanlar gökyüzünü kaplarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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