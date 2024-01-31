Malatya'da Hasarlı Binalardan Hırsızlık Yapan 2 Zanlı Gözaltına Alındı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki hasarlı binalardan peş peşe yaşanan hırsızlık olayları sonrası polis ekipleri, F.A. ve S.K. isimli zanlıları yakalayarak gözaltına aldı. Zanlılardan S.K. suçunu itiraf ederken, F.A. serbest bırakıldı.
Malatya'da girdikleri hasarlı binalardan hırsızlık yapan 2 zanlı gözaltına alındı.
Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi Kenan Işık Caddesi üzerindeki orta hasarlı binalarda peş peşe yaşanan hırsızlık olayları sonrası çalışma başlatan polis ekipleri izlenen kamera görüntüleri sonrasında kimlikleri belirlenen F.A. ile S.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan zanlılardan S.K. suçunu itiraf ederek, kiraladığı araçla hırsızlık olaylarını gerçekleştiğini belirttiği öğrenildi. Zanlılardan S.K. polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, F.A. ise savcılıkça serbest bırakıldı. - MALATYA