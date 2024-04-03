Malatya'da hafif ticari araç okul bahçesine uçtu: 2 yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç okul bahçesine uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Yeşilyurt Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Saraycık Sokak'ta sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bölgede bulunan Yeşilyurt Anadolu Lisesi bahçesine uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA