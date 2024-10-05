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Malatya'da Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Malatya'da Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeni Hastane Caddesi üzerinde seyir halinde olan 06 EJD 722 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile 44 AGL 960 plakalı Kuba marka motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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