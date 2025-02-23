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Malatya'da Güvenlik Denetimleri: 7 Bin 155 Kişi Sorgulandı ve Suç Unsurları Ele Geçirildi

Malatya'da Güvenlik Denetimleri: 7 Bin 155 Kişi Sorgulandı ve Suç Unsurları Ele Geçirildi
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Malatya'da kamu düzeninin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde 81 noktada 7 bin 155 şahıs sorgulandı, bir çalıntı araç ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Denetimlerde düzensiz göçmenler ve aranan şahıslar yakalandı.

Malatya'da kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla 81 noktada gerçekleştirilen denetimlerde 7 bin 155 şahıs sorgulandı, 1 çalıntı araç ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Malatya'da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. 22-23 Şubat 2025 tarihlerinde 81 farklı noktada sabit ve şok uygulamalar yapıldı. Denetimlerde, 107 ekip ve 347 personelin katılımıyla parklar, bahçeler, umuma açık yerler ve çeşitli bölgeler kontrol edildi. Yapılan uygulamalar sonucunda, 82 park ve bahçe, 15 metruk bina, 21 kıraathane, 14 umuma açık yer, 12 KYK yurt çevresi ve 25 okul çevresi denetlendi. Denetimlerde ayrıca, bin 570 araç ve 7 bin 155 şahıs sorgulandı.

Denetimler sonucunda ise 6136 sayılı kanuna muhalefetten 4 şahsa işlem yapıldı. Kontrollerde 3 düzensiz göçmen, 5 hırsızlık şüphelisi, 9 yoklama kaçağı, ifadeye yönelik aranan 7 şahıs ve kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 kişi yakalandı. 1 çalıntı aracın ele geçirildiği denetimlerde ayrıca 1 tüfek, 2 kesici alet, 1 tabanca ve 19 mermi bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında ise 8 mahallede yapılan operasyonlarda 14,33 gram metamfetamin, 17,26 gram sentetik kannabinoid, 142 adet sentetik ecza hapı ve 4 adet sentetik hap ele geçirildi.

Trafik düzeninin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde de 2 bin 493 araç ve sürücü kontrol edildi, 662 sürücüye idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 5 araç trafikten men edilirken 2 maddi hasarlı ve 1 yaralamalı trafik kazası meydana geldi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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