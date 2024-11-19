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Malatya'da Geniş Kapsamlı Asayiş Uygulaması: 302 Polis Görevde

Malatya'da Geniş Kapsamlı Asayiş Uygulaması: 302 Polis Görevde
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Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 302 polis, kent merkezindeki parklar, bahçeler, çay ocakları ve oyun salonlarını denetledi. 73 noktada yapılan kontrol sonucu, birçok şahıs yakalanırken, uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

Malatya'da yaklaşık 302 polisin katılımıyla kent merkezindeki park ve bahçeler ile çay ocaklarında ve oyun salonlarında asayiş uygulaması yapıldı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce kente genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 100 ekip 302 polisin katımları ile 73 farklı noktada gerçekleştirilen denetimlerde2 bin 334 araç kontrol edilirken, 8 bin 701 şahsın ise GBT sorgusu gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde dilencilik yapan 3 şahısla birlikte,bir düzensiz göçmen, kayıp olarak aranması bulunan 3 şahıs, 7 yoklama kaçağı, ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı.

Bir miktar metamfetamin ile sentetik ecza maddelerinin ele geçirildiği denetimlerde bin 86 araç ve sürücü kontrol edilirken,274 sürücüye cezai işlem uygulandı, 5 araç trafikten men edildi,429 bin 228 TL idari para cezası uygulandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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