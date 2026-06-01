Haberler

Malatya'da silahlı saldırının failleri yakalandı

Malatya'da silahlı saldırının failleri yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da 19 yaşındaki bir gencin yaralandığı ve yoldan geçen bir minibüse kurşun isabet eden silahlı saldırının 3 faili yakalandı. Operasyonda silah, mühimmat ve motosiklet ele geçirildi.

Malatya'da 19 yaşındaki gencin yaralandığı, yoldan geçen bir minibüse de kurşun isabet ettiği silahlı saldırının failleri yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Olay, gece saatlerinde Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesi Sütçü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan kişiler tarafından takibe alınan B.A. (19), bir ticari taksiye bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan genç, içerisinde bulunduğu taksiyle hastaneye gitmek üzere yola devam etti.

Şüpheliler, yaralı gencin bulunduğu ticari taksiyi Zapcıoğlu Caddesi üzerinde de takip ederek yeniden ateş açtı. Bu sırada yoldan geçen bir minibüse kurşun isabet etti. Minibüsün cam kenarında oturan bir kadının başını saçmalar sıyırarak geçerken, yaralı genç kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olayın yaşandığı 4 ayrı noktada inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan buldu. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştiren şahısların E.U., S.C.K. ve M.M.Ö. olduğu tespit edildi.

Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet fişek ile suçta kullanıldığı değerlendirilen 1 adet motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kabine sonrası CHP'ye uyarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki 'mutlak butlan' tartışmalarına ilk yorum

Erdoğan'dan "mutlak butlan" çıkışı! CHP'ye önemli bir uyarısı var
TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

Özgür Özel'in TBMM'den beklediği haber geldi
İsrail, Lübnan'da hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ateşkesi iptal edip hastaneyi vurdular! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı

CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel yeterli imza sayısını topladı

Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran'da yola çıkıyor

Ölüm gemisi seferlerine yeniden başlıyor: Rotası belli oldu

Omar Fayed 3. kez Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Üçüncü kez Fenerbahçe'ye geri döndü!
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış

Hamile hemşirenin ölümündeki sır çözülüyor! Büyük bir derdi varmış
Minguzzi cinayetinde 'cezaevi fotoğrafı' iddiası: Tamamen dezenformasyon çıktı

Tamamen dezenformasyon! Skandal fotoğraf iddiası için açıklama geldi
33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı

33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı
Batman Petrolspor'dan iddialı transfer

Anlaşmaya varıldı: Yeni sezondaki takımı belli