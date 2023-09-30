27 yaşındaki genç canına kıydı

Malatya'da 27 yaşındaki bir genç, ailesiyle birlikte yaşadığı ikamette göğsünden silahla vurulmuş halde bulundu. Yapılan kontrollerde şahsın intihar ettiği değerlendiriliyor.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 27 yaşındaki bir genç, ikametinde göğsünden silahla vurulmuş halde bulundu. İntihar ettiği değerlendirilen gencin cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

SİLAH SESİ DUYANLAR EKİPLERİ ARADI

Sabah saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Dolamantepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, A.K.'nin (27) ailesiyle birlikte yaşadığı ikamette tek el silah sesi duyanlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İNTİHAR OLASILIĞI ÜZERİNDE DURULUYOR

İhbar üzerine olay yine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler A.K.'yi göğsünden silahla vurulmuş halde buldu. Yapılan kontrollerde şahsın intihar ettiği değerlendirilirken, A.K.'nin cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.