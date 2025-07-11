Malatya'da Feci Kaza: Tesla Direğe Çarptı, 2 Hemşire Hayatını Kaybetti

Malatya'da Feci Kaza: Tesla Direğe Çarptı, 2 Hemşire Hayatını Kaybetti
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Malatya-Elazığ kara yolunda meydana gelen kazada, Tesla marka otomobil aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü. Araçta bulunan iki hemşire yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da gece saatlerinde meydana gelen feci kazada, Tesla marka otomobil aydınlatma direğine çarparak ortadan ikiye bölündü. Kazada araçtaki 2 hemşire hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Malatya- Elazığ kara yolu Turgut Özal Tıp Merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ozan Uçar (33) idaresindeki 34 U 0047 plakalı Tesla marka otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ortadan ikiye bölünerek alev alıp yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Ozan Uçar ile Uğur Oğraş olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 2 sağlık çalışanının cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edilen cenazelerin, görev yaptıkları Turgut Özal Tıp Merkezi'nde düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi. Uğur Oğraş'ın Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi'nde, Ozan Uçar'ın ise Doğanşehir ilçesindeki aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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