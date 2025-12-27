Haberler

Malatya'da kontrolden çıkan araç trambüs direğine çarptı: 1 ölü 1 ağır yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil trambüs direğine çarptı. Kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil trambüs direğine çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, 01.45 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Çöşnük kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Elazığ istikametinden gelen R.S.Y. (28) idaresindeki 34 EE 6951 plakalı Honda marka otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki trambüs direğine çarptı. Feci kazada araçta yolcu olarak bulunan Berkan Uçkun (24) olay yerinde hayatını kaybederken sürücü ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü hastaneye hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
PFDK'ye sevk edilen Ali Palabıyık'tan açıklama: En kısa zamanda Türkiye'ye döneceğim

Bahis oynadığı belirlenen Süper Lig hakeminden açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle
ABD'yi sarsan fırtınalar tatil dönüşlerini kabusa çevirdi: Binlerce uçuş iptal

Binlerce kişi havalimanlarında mahsur kaldı
Bahis operasyonunda yeni perde! Erden Timur dahil 24 şüpheli gözaltına alındı

Bahis operasyonunda yeni perde! Erden Timur dahil 24 kişi gözaltında
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
Suriye'nin Hama ilinde 5 kişi bir evde ölü bulundu

Komşuyu sarsan olay! Bir evden beş ceset çıktı
Komşuda ekonomik tablo vahim: 100 dolar almak için dövizciye gitti ama...

Komşuda durum vahim: Bir çuval parayla dövizciye gitti ama...