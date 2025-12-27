Malatya'da kontrolden çıkan araç trambüs direğine çarptı: 1 ölü 1 ağır yaralı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil trambüs direğine çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, 01.45 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Çöşnük kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Elazığ istikametinden gelen R.S.Y. (28) idaresindeki 34 EE 6951 plakalı Honda marka otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki trambüs direğine çarptı. Feci kazada araçta yolcu olarak bulunan Berkan Uçkun (24) olay yerinde hayatını kaybederken sürücü ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü hastaneye hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA