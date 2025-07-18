Malatya'da Fabrikada Patlama: 3 Yaralı

Malatya'da Fabrikada Patlama: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde akrilik plaka üretimi yapılan bir fabrikada meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde akrilik plaka üretimi yapılan bir fabrikada meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Olay, 15.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi 2.Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede akrilik plaka üretimi yapılan bir fabrikanın kimyasal maddelerin depolandığı alanında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Olayda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama kaynaklı çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Vali Seddar Yavuz'un yaralıları hastanede ziyaret ederek bilgi aldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mete Gazoz aşkını ilan etti

Altın madalyalı Mete Gazoz aşkını ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da Barış Alper'in yerine yeni dünya yıldızı

Taraftarlar çıldıracak! Barış Alper'in yerine yeni dünya yıldızı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.