Malatya'da Eşini Tüfekle Öldüren Zanlı Tutuklandı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir apartmanda tartıştığı eşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı. Ayten N'nin cenazesi defnedildi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde eşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.
İskender Mahallesi Valide Sultan Sokak'taki bir apartmanda dün tartıştığı eşi Ayten N'yi tüfekle öldüren A.N'nin (53) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
A.N, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Ayten N'nin cenazesi, Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa