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Malatya'da Eş Zamanlı Operasyonda 27 Zanlı Yakalandı

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Malatya'da gerçekleştirilen operasyonda, silahlı yağma ve uyuşturucu suçlarından aranması bulunan 27 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da aranan 27 zanlı yakalandı

MALATYA - Malatya'da, aranması bulunan zanlıların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 27 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde eş zamanlı aranması bulunan zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, "Birden fazla kişi ile silahlı yağma suçundan 15 yıl, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 10 yıl, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 10 yıl" kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslarında aralarında bulunduğu 27 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Malatya'da Eş Zamanlı Operasyonda 27 Zanlı Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Malatya Hukuk Suç

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