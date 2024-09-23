Malatya'da Eş Zamanlı Operasyon: 27 Şahıs Yakalandı

Malatya'da aranması bulunan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 27 şahıs yakalandı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde eş zamanlı aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, "birden fazla kişi ile silahlı yağma suçundan 15 yıl, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 10 yıl, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 10 yıl" kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların da aralarında bulunduğu 27 kişi yakalandı. Şahısların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA