Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Eş Zamanlı Operasyon: 27 Şahıs Yakalandı

Malatya'da Eş Zamanlı Operasyon: 27 Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da düzenlenen operasyonda, aranması bulunan 27 şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında, ağır suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiler de bulunuyor.

Malatya'da aranması bulunan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 27 şahıs yakalandı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde eş zamanlı aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, "birden fazla kişi ile silahlı yağma suçundan 15 yıl, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 10 yıl, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 10 yıl" kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların da aralarında bulunduğu 27 kişi yakalandı. Şahısların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa malatya Hukuk Suç

İstanbul'da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı

Şeyda polisi şehit eden hain tutuklandı

 Lübnan'da ortalık yangın yeri! İsrail Beyrut'u havadan vuruyor

Bilanço çok ağır! İsrail Beyrut'u vuruyor

 Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı

Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı
CHP'li vekilin kaçakçılık yapılan aracıyla ilgili şüphe uyandıran gerçek

CHP'li vekilin kaçakçılık yapılan aracıyla ilgili şüphe uyandıran gerçek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cuma günleri tatil mi olacak? Hafta sonu günleri değişecek mi? Göztepe Kayserispor maçı CANLI izle! (FULL HD) Göztepe Kayserispor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Batuhan Karadeniz gözaltına alınacak mı, Batuhan Karadeniz ne yaptı? Göztepe Kayserispor maçı hangi kanalda? Göztepe Kayserispor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Güzel Aşklar Diyarı Ünzile kimdir? Güzel Aşklar Diyarı Ünzile gerçekte kim (Melis Birkan)? Güzel Aşklar Diyarı Gönül kimdir? Güzel Aşklar Diyarı Gönül Alaca gerçekte kim (Meltem Cumbul)? Güzel Aşklar Diyarı Arhan kimdir? Güzel Aşklar Diyarı Arhan gerçekte kim (Berkay Akgül)? Güzel Aşklar Diyarı Deniz kimdir? Güzel Aşklar Diyarı Deniz Dervişoğlu gerçekte kim (Özgü Kaya)? Bein Sports CANLI izle! (GAZİANTEP FK TRABZONSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Güzel Aşklar Diyarı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Aşklar Diyarı 2. bölüm fragmanı izleme linki var mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });