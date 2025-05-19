Malatya'da Erkenek Tüneli'nde Trafik Kazası: 1 Yaralı

Malatya'da Erkenek Tüneli'nde Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Malatya-Adıyaman karayolu üzerindeki Erkenek Tüneli'nde meydana gelen trafik kazasında 68 yaşındaki sürücü yaralandı. Kontrolünü kaybeden araç, tünel duvarına çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da Erkenek Tüneli içerisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya- Adıyaman karayolu üzerinde yer alan Erkenek Tüneli'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden gelen Ç.A. (68) idaresindeki 23 BZ 850 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak duvara çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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