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Malatya'da Enkaz Altında Kalan Kepçe Operatörünü Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Malatya'da Enkaz Altında Kalan Kepçe Operatörünü Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
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Malatya'da kontrollü yıkım sırasında bir bina tamamen yıkıldı ve kepçe operatörü enkaz altında kaldı. Ekiplerin ilk teması kurduğu kepçe operatörünün bilincinin açık olduğu öğrenildi. Yoğun yağışa rağmen kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Enkaz altında kalan kepçe operatörünü kurtarma çalışmaları devam ediyor

İlk temasın kurulduğu kepçe operatörünü kurtarma çalışmaları devam ediyor

MALATYA - Malatya'da ağır hasarlı 4 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında kepçenin hamleleriyle tamamen yıkılırken kepçe operatörü enkaz altında. Enkaz altında kalan ve ilk temasın kurulduğu kepçe operatörünü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi Seyran sokakta meydana geldi. İddiaya göre, depremlerde ağır hasar alan 4 katlı bir bina, kontrollü yıkım sırasında kepçenin hamleleriyle tamamen yıkıldı. Yıkımı yapan kepçe ve operatörü ise enkaz altına kaldı.

İlk temasın kurulduğu kepçe operatörünü kurtarma çalışmaları devam ediyor

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve Umke ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken arama-kurtarma ekipleri ise enkaz altında kalan kepçe operatörü Hamza Ç.'yi enkaz altından çıkarmaya çalışıyor. Ekiplerin ilk teması kurduğu kepçe operatörünün bilincinin açık olduğu ve kurtarılmayı beklediği öğrenildi.

Olay yerindeki çalışmalar yoğun yağışa rağmen aralıksız sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa
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