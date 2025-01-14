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Malatya'da Düzensiz Göçle Mücadele Denetimleri

Malatya'da Düzensiz Göçle Mücadele Denetimleri
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Malatya'da yapılan denetimlerde 59 yabancı uyruklu şahsın evrak ve sistem kontrolleri yapıldı. Vize ihlali yapan 3 kişi sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Malatya'da yapılan denetimlerde 59 yabancı uyruklu şahsın evrak ve sistem kontrolleri yapıldı, vize ihlali yapan 3 kişi sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 13-14 Ocak tarihlerinde Kapalı Çarşı ve Otogar bölgelerinde yapılan kontrollerde, mobil göç araçlarıyla evrak ve sistem sorgulamaları gerçekleştirildi.

Kapalı Çarşı'da 11, Otogar'da ise 48 yabancı uyruklu şahsın kimlik ve belgeleri denetlendi. Vize ihlali yapan 3 kişi, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, ikamet izinlerini ihlal ederek kayıtlı oldukları illeri izinsiz terk eden 2 kişiye de tebligat yapıldı. Bu şahısların kimliklerine el konulurken, ilgili illere dönüş yapmaları gerektiği bildirildi.

Malatya Valiliği, düzensiz göçle mücadeleye yönelik denetimlerin kesintisiz şekilde devam edeceğini açıkladı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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