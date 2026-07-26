Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 9 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde düğün konvoyundaki araçların karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Malatya-Adıyaman kara yolu Doğanşehir ilçesi Suçatı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 9 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 7'si ambulanslarla Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, 2 yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı