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Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 9 yaralı

Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 9 yaralı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde düğün konvoyundaki araçların karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'si Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne, 2'si ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde düğün konvoyundaki araçların karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Malatya-Adıyaman kara yolu Doğanşehir ilçesi Suçatı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 9 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 7'si ambulanslarla Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, 2 yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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