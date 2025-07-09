Malatya'da Devrilen Otomobilde 4 Yaralı

Malatya'da Devrilen Otomobilde 4 Yaralı
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Malatya'nın Darende ilçesinde bir otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Darende ilçesi Organize Sanayi Kavşağı'nda (OSB) meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri yönüne seyreden V.T. idaresindeki 34 RY 0120 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada ters dönen araçtaki V.T., Z.T., H.Ç. ve Ş.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrası ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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