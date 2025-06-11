Malatya'da Devrilen Çapa Motorunun Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde devrilen çapa motorunun altında kalan sürücü Cengiz Türkan hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde devrilen çapa motorunun altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede Cengiz Türkan (47), idaresindeki çapa motorunun devrilmesi sonucu aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Türkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cengiz Türkan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa