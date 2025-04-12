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Malatya'da Depremzedelere Yönelik Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, Yeşilyurt ilçesinde ağır hasarlı bir bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım işlemi saniyeler içerisinde tamamlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerine devam ediliyor. Yeşilyurt ilçesindeki yıkım çalışmalarında hasarlı 7 katlı bina, saniyeler içerisinde yerle bir oldu.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden biri olan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor. Bugün Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı ağır hasarlı binanın yıkımı kontrollü şekilde gerçekleştirildi.

İş makineleri ile yıkım işlemleri gerçekleştirilen bina, saniyeler içerisinde yerle bir oldu. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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