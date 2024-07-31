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Malatya'da Depremzede Vatandaş Dolandırıcılara 370 Bin TL'sini Kaptırdı

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Malatya'da depremzede bir vatandaş, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 370 bin TL'sini kaptırdı. Dolandırıcılar, vatandaşın kimliğini kaybettiğini söyleyerek banka hesaplarını ele geçirdi ve parayı kendi hesaplarına havale ettirdi. Olayın ardından dolandırıldığını fark eden vatandaş polis merkezine başvurdu.

Malatya'da, depremzede bir vatandaş kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 370 bin TL'sini kaptırdı.

Battalgazi ilçesi Ataköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, arkadaşları ile bir dernekte çay içerek sohbet eden 76 yaşındaki Mehmet Kuzucu'yu telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, Kuzucu'ya kimliğini kaybedip kaybetmediğini sordu. Kuzucu'nun bir süre önce kimliğini kayıp ettiğini belirtmesi üzere banka hesaplarının ele geçirildiğini ileri süren dolandırıcılar bankadaki mevduatlarını kendisine gönderilecek hesaba havale etmesini istedi. Dolandırıcıların ağına düşen yaşlı adam gittiği bankada depremlerde yıkılan evi için DASK tarafından yapılan 180 bin TL ile birlikte toplam da 370 bin TL'yi dolandırıcıların hesabına havale etti.

Daha sonra dolandırıldığını fark eden Kuzucu polis merkezine giderek şikayetti olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayın hala şokunu yaşayan Kuzucu, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarak dikkatli olunmasını istedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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