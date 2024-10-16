Malatya'da Deprem Sonrası Vatandaşlar Sokaklarda Kalıyor

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen deprem sonrası evlerine girmeye korkan bazı vatandaşlar günü park, bahçeler ile sokaklarda geçiriyor.

Malatya'da Kale ilçesinde 10.46'da meydana gelen 5.9. büyüklüğündeki deprem kent genelinde büyük korku ve paniğe neden oldu. Depremin ardından sokaklara dökülen bazı vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. Günü park ve bahçelerde geçireceklerini belirten vatandaşlar evlerine girmeye korktuklarını söyledi. - MALATYA