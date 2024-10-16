Malatya'da Deprem Sonrası Okullar 1 Gün Tatil Edildi

Malatya'da, Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında kentte okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Malatya'nın, Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası okullar tatil edilmişti. Valilikte yapılan yazılı açıklama da okulların yarın içinde tatil edildiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, "İlimiz genelinde örgün yaygın ve özel eğitim kurumları dahil olmak üzere eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi - MALATYA