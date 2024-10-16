Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Deprem Sonrası Okullar 1 Gün Tatil Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, eğitim öğretime ara verileceği belirtildi.

Malatya'da, Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında kentte okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Malatya'nın, Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası okullar tatil edilmişti. Valilikte yapılan yazılı açıklama da okulların yarın içinde tatil edildiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, "İlimiz genelinde örgün yaygın ve özel eğitim kurumları dahil olmak üzere eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Doğal Afetler 3-sayfa malatya Deprem Eğitim Tatil

Kilis'te mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü! Bölgede yangın çıktı

Kilis'e 2 havan mermisi düştü! Bölgeden alevler yükseliyor

 Hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kılıçdaroğlu meydan okudu: Geri adım atarsam namerdim

 Kılıçdaroğlu hakkındaki zorla getirilme kararı Meclis'i karıştırdı: Alabiliyorsanız gelin alın

Kılıçdaroğlu hakkındaki karar Meclis'te ortalığı fena karıştırdı
Okul müdürüne silah çeken öğretmen bir süredir mobinge maruz kalıyormuş

Okul müdürüne silah çeken öğretmenin ilk ifadesi ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe? 15-16 Ekim bugün ve yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? 16-17 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? ÇNRA nedir, ÇNRA özellikleri nelerdir? Kilis SON DAKİKA! (VİDEO) Kilis havan mermisi çatışma son durum ne, Kilis'te ne oluyor 16 Ekim Çarşamba? Havan mermisi nedir? Havan topu etkili menzili ne kadardır? Kilis'e havan mermisi kim attı, nereden atıldı? Kilis'e atılan havan mermileri nereye düştü? MasterChef süt böreği tarifi! En güzel süt böreği tarifi! süt böreği tarifi nasıl yapılır? süt böreği için malzemeler! MasterChef fincan böreği tarifi! En güzel fincan böreği tarifi! fincan böreği tarifi nasıl yapılır? Fincan böreği için malzemeler! Kamuya personel alımı ilanları Diyarbakır yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.