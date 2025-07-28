Malatya'da Dağlık Alanda Çıkan Yangın Havadan Görüntülendi
Akçadağ ilçesinde sabah saatlerinde çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye ekipleri zorlu arazi şartlarında yangına müdahale ediyor.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dağlık alanda çıkan örtü yangını havadan görüntülendi.
Akçadağ ilçesi Levent-Mezra Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zorlu arazi şartlarında yangına müdahalesi sürerken, yangının etkili olduğu alan havadan görüntülendi.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa