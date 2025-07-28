Malatya'da Dağlık Alanda Çıkan Yangın Havadan Görüntülendi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dağlık alanda çıkan örtü yangını havadan görüntülendi.

Akçadağ ilçesi Levent-Mezra Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zorlu arazi şartlarında yangına müdahalesi sürerken, yangının etkili olduğu alan havadan görüntülendi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. - MALATYA