Malatya'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde çıkan yangında 2 katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 2 katlı müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Olay, akşam saatlerinde Akçadağ ilçesine bağlı Örükçü Mahallesi'nde meydana geldi. Yukarı Örükçü'de R.i.'ye ait 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MALATYA