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Malatya'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde çıkan yangında 2 katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 2 katlı müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde Akçadağ ilçesine bağlı Örükçü Mahallesi'nde meydana geldi. Yukarı Örükçü'de R.i.'ye ait 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Malatya Akçadağ 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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