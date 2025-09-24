Haberler

Malatya'da Çatı Katında Ölü Bulunan Kişinin Kimliği Belirlendi

Malatya'da Çatı Katında Ölü Bulunan Kişinin Kimliği Belirlendi
Malatya'da bir apartmanın çatı katında ölü bulunan R.Ö.'nün (40) vücut bütünlüğünün bozulmaya yüz tuttuğu ve olay yerinde bir tabanca bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan bir kişi, yaşadığı apartmanın çatı katında ölü bulundu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Belli Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yakınlarının bir süredir haber alamadığı R.Ö. (40), apartmandan yayılan kötü kokular üzerine yapılan kontrolde, çatı katında yerde hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücut bütünlüğünün bozulmaya yüz tuttuğu R.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde bir adet tabancanın da bulunduğu olay sonrası R.Ö.'nün cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

İlk bulgulara göre cinayet şüphesine rastlanmayan olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
