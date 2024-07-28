Malatya'da çapa motoru kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'nın Arguvan ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan çapa motoru devrildi. Kazada, sürücü hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Arguvan ilçesi Akgören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arguvan istikametine seyir halinde olan Ali Erdem Sayın'ın (46) kullandığı çapa motoru sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, B.S. (61) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine, jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken hayatını kaybeden Ali Erdem Sayın'ın cenazesi adli tıp kurumuna yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan B.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA