Malatya'da Çapa Motoru ile Araçların Çarpıştığı Kazada 3 Yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çapa motoru ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.45 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.C. idaresindeki 09 DE 023 plakalı otomobil ile V.T. yönetimindeki 44 AHF 776 plakalı otomobil ve G.E. idaresindeki çapa motoru çarpıştı. Kazada araç sürücüleri V.T. ve G.E. hafif şekilde yaralanırken, çapa motorunda yolcu olarak bulunan H.G. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, H.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA