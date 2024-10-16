Malatya'da Canlı Yayında Deprem Anı: Sunucu Hülya Kaya Olayı Anlattı

Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalanan Malatya ERTV sabah programı sunucusu Hülya Kaya o anları anlattı.

Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalanan sunucu Hülya Kaya o anları anlattı. Sunucu Kaya, "Sabah 10.00'da canlı yayınımıza başladık. Maalesef alıştık artık sürekli olarak depremlerle yaşayan bir şehirde depremlere alışmaya çalışan insanlarız. Ama bugün bir kez daha gördük, deprem çok şiddetliydi. Hakikaten çok kötüydü. Yani bunu tarif edebilmek mümkün değildir. Ama tam böyle normale dönmek için bir adım atıyorsun işte ev kiralıyorsun, hayatın normale çevirmeye çalışıyorsun, bir rutin devam ediyor diyorsun tekrar bir vuruyor. Tedirginlik yaşadık çünkü burası çelik konstrüksiyon bir yapı olduğu için ses çok geliyor, çok fazla sallantı var. O sırada hemen annen, baban, kardeşlerin, arkadaşların ve sevdiklerin aklına geliyor. Ulaşır mıyım, ulaşamaz mıyım, niye bu kadar uzun sürdü, merkez üssü neresi binlerce soru aklımdan geçiyor. Çok zor ve hakikaten çok zor Allah hepimizin yardımcısı olsun" diye konuştu. - MALATYA