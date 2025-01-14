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Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir boş arazide, ağız kısmında cerrahi maske olan bir erkeğe ait ceset bulundu. Kimliği belirlenemeyen cesetle ilgili incelemeler devam ediyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi'nde kan donduran olay yaşandı. Turgut Temelli Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı binanın yan tarafındaki boş arazide vatandaşlar, saat 07.00 sıralarında yerde hareketsiz yatan birini gördü.

BOŞ ARAZİDE CESET BULUNDU

Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin ağız kısmında cerrahi maske bulunması dikkat çekti.

KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

İlk belirlemelere göre intihar olarak değerlendirilen olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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