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Malatya'da Bir Kişi Eşini Tüfekle Vurarak Öldürdü

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli ise gözaltına alındı.