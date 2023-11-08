Malatya'da Bir Kişi Eşini Tüfekle Vurarak Öldürdü
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli ise gözaltına alındı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü.
İskender Mahallesi Valide Sultan Sokak'taki bir apartmanda oturan A.N. (53) ile eşi Aytan N. (51) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.N, eşini tüfekle ateş ederek yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aytan A, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa