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Malatya'da Bir İşyerinden Yaklaşık 1 Milyon TL Değerinde Malzeme Çalındı

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Malatya'da, deldikleri duvardan girdikleri işyerinde yaklaşık bir milyon TL değerinde malzeme çalan 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da, deldikleri duvardan girdikleri işyerinde yaklaşık bir milyon TL değerinde malzeme çalan 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Battalgazi ilçesi Niyazi Mısri caddesi üzerinde 25 Haziran Salı günü meydana gelen olayda, bölgedeki bir işyerine duvarı delerek giren hırsızlık zanlıları yaklaşık bir milyonluk elektrik malzemesini çalarak olay yerinden ayrıldı. Durumun fark edilmesinin ardında çalışma yapan polis ekipleri kimlikleri belirlenen M.D. ile O.D.'yi çalıntı malzemelerle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Çalıntı malzemelerin işyeri sahibine teslim edildiği olayla gözaltına alınan zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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