Malatya'da bir genç bıçaklanarak öldürüldü, 8 zanlı gözaltına alındı

Malatya'da, 23 yaşındaki Samet Karadağ'ın bir grup arkadaşıyla kaldığı evde bıçaklandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği olayla ilgili 8 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ü tutuklandı.

Olay, 16 Ağustos Cuma 22.50 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İlyas Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Emirgan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın son katındaki dairede bağrışma sesleri duyanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri 23 yaşındaki Samet Karadağ'ın karın bölgesine aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandığını belirledi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bölgede inceleme yapan ekipler apartmanın arka kısmında atıl vaziyette bir adet pompalı tüfek bulurken, 8 zanlı gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA