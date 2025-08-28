Malatya'da Beton Mikseri Devrildi: 1 Yaralı

Malatya'da Beton Mikseri Devrildi: 1 Yaralı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 11.45 sıralarında Hekimhan-Kuluncak yol ayrımı Yılan Köprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A. idaresindeki 44 AFL 763 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

