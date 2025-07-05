Malatya'da Besi Çiftliği ve Odunlukta Yangın Çıktı

Malatya'da Besi Çiftliği ve Odunlukta Yangın Çıktı
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Akçadağ ilçesinde bir besi çiftliği ile odunlukta meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir besi çiftliği ile odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Akçadağ ilçesine bağlı Doğu Mahallesi Keremis Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir besi çiftliği ile odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun çaba sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangın nedeniyle çiftlikte ve odunlukta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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