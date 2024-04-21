Malatya'da baraja düşen dana itfaiye tarafından kurtarıldı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde sahibinin elinden kaçarak baraja düşen dana itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Yazıhan ilçesi Boztepe Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hayvan yetiştiricisi Basri K. baraj kenarında hayvanlarını otlattığı sıra sürüden ayrılan bir dana baraj göletine düştü. Durumu fark eden yetiştiricinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaklaşık 30 dakika süren bir çalışma sonrası kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta bulunan dana bota alınarak kurtarıldı.

Yetiştirici ise kurtarılan hayvan için itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - MALATYA