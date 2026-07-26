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Malatya'da bahçede vurulan şahıs hayatını kaybetti

Malatya'da bahçede vurulan şahıs hayatını kaybetti
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Malatya’da evinin bahçesinde başından silahla vurulmuş halde bulunan 58 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı sağlık kuruluşunda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Malatya'da evinin bahçesinde başından silahla vurulmuş halde bulunan 58 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı sağlık kuruluşunda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Mahmutlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 58 yaşındaki Abdullah U. ikametinin bahçesinde aile yakınları tarafından kanlar içerisinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Battalgazi Semt Polikliniği'ne kaldırılan Abdullah U., burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Abdullah U.'nun cenazesi, olay yeri ve hastanedeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın cinayet mi yoksa başka bir nedenle mi meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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