Malatya'da Bahçelik Alandaki Konteynerde Yangın: 1 Yaşındaki Bebek Yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bahçelik alandaki bir konteynerde yangın çıktı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında 1 yaşındaki bebek yaralandı.

Olay, 15.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şimşek Sokak içerisinde bahçelik bir alanda bulunan konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma,sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında 1 yaşındaki bebek hafif şekilde yaralandı. Yaralı bebeğin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı yangında konteyner ise kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA