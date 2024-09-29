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Malatya'da Askeri Araç ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Malatya'da Askeri Araç ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
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Malatya-Sivas karayolu Kendirli mevkiinde, askeri aracın otomobille çarpışması sonucu 5'i asker toplam 7 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Malatya'da askeri aracın otomobil ile çarpıştığı trafik kazasında 5'i asker 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Malatya-Sivas karayolu Kendirli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas istikametinden gelen 44 JA 219 plakalı askeri araç, kavşakta 58 AAB 674 plakalı Ford marka otomobille çarpıştı. Kazada 5'i asker 7 kişi yaralanırken, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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