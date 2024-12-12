Üye Girişi
Haberler
Esad düşerken 'Esad'la görüşülmeli' demişti! Özgür Özel kendini böyle savundu

Esad düşerken 'Esad'la görüşülmeli' demişti! Özgür Özel kendini böyle savundu

 ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz

"Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz"

 Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız

Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde

Tarihi an! MİT Başkanı İbrahim Kalın, Emevi Camii'nde

Malatya'da Asayiş Uygulaması: 9 Bin 113 Şahsa GBT Yapıldı

Malatya'da Asayiş Uygulaması: 9 Bin 113 Şahsa GBT Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da polis ekipleri, park, bahçeler ve okul çevrelerinde geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. 51 noktada yapılan denetimlerde 2 bin 150 araç kontrol edildi, 508 sürücüye ceza kesildi ve 19 aranan kişi yakalandı.

Malatya'da polis ekipleri park, bahçeler ile okul çevrelerinde asayiş uygulaması yaptı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Çok sayıda ekibin yer aldığı 51 ayrı noktada gerçekleştirilen uygulamalarda, 2 bin 150 araç kontrol edilirken, 9 bin 113 şahsa GBT uygulaması yapıldı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahısla birlikte çeşitli suçlara karışmış ve aranması bulunan 19 kişi hakkında işlem yapılan uygulamalarda, bir miktarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Okul ve yurt çevreleri ile genel trafik denetimlerinde ise çok sayıda araç ile şahıs sorgulanırken, toplamda 508 sürücüye cezai işlem uygulandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Mehmet şefin kızından iddialı paylaşımlar
img

İşte Netanyahu'nun yeni işgal için bahanesi
img

Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte başına geçeceği takım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Malmö kalecisi Persson kaç yaşında? 12-13 Aralık Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 12-13 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Rakka nerede, Rakka haritası ve konumu! TRT Spor canlı izle! BAŞAKŞEHİR HEİDENHEİM maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Malmö hangi ülkenin takımıdır, hangi ligde oynuyor? TRT 1 canlı maç izle! MALMÖ GALATASARAY MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Malmö Galatasaray 11'i! Galatasaray'ın Malmö maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? MİT Başkanı kimdir? İbrahim Kalın hayatı ve biyografisi! Fatih Portakal maaşı ne kadar, kaç TL? Duygu Sarışın kimdir? Duygu Sarışın kaç yaşında, evli mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.