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Malatya'da Asayiş Uygulaması: 305 Polisle Deniz Yüzde Denetim

Malatya'da Asayiş Uygulaması: 305 Polisle Deniz Yüzde Denetim
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Malatya'da 305 polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, 6 bin 484 kişi sorgulanırken, 1 hükümlü ve 11 düzensiz göçmen yakalandı. Narkotik operasyonlarında ise çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Malatya'da yaklaşık 305 polisin katılımıyla kent genelinde park, bahçeler ile okul çevreleri ve oyun salonlarında asayiş uygulaması yapıldı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce kente genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 98 ekip 305 polisin katımları ile gerçekleştirilen denetimlerde 6 bin 484 kişiye GBT sorgusu yapılırken, bin 437 araç kontrol edildi.

Uygulamalarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ile birlikte, 11 düzensiz göçmen, 13 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

9 Mahallede Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan şok baskınlarda ise 3,74 gram metamfetamin,8,43 gram sentetik kannabinoid,2,21 gram esrar, 11 adet sentetik ecza hap ele geçirilerek12 şahsa işlem yapıldı.

Uygulamalarda ayrıca,2 bin 356 araç ve sürücü kontrol edilirken,404 sürücüye cezai işlem uygulanarak,5 araç trafikten men edildi3 sürücünün ehliyetine de el konuldu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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