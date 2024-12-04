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Malatya'da Asansör Kazası: 3 İşçi Ağır Yaralandı

Malatya'da Asansör Kazası: 3 İşçi Ağır Yaralandı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir apartmanın dış cephesinde boyama yaparken asansörde meydana gelen açılma sonucu 4. kattan düşen 3 işçi ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da bir apartmanın dış cephesinde boyama yaparken asansörde meydana gelen açılma sonucu 4. kattan düşen 3 işçi ağır yaralandı.

Olay, saat 16.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan Manas Evleri sitesi içerisinde yer alan 12 katlı bir apartmanın dış cephesinde boyama çalışması yapıldığı esnasında asansörde açılma meydana geldi. Olayda 4'üncü kattan beton zemine düşen 3 işçi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan işçiler A.T., Ö.Ş. ve E.Ş. kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavileri süren işçilerin hayati tehlikeleri bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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