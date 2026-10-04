Haberler

Malatya'da arızalı yolcu otobüsüne çarpan otomobilde 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da arızalı yolcu otobüsüne çarpan otomobilde 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da arıza nedeniyle yol kenarına çekilen yolcu otobüsüne otomobil çarptı; otomobildeki 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu otobüste yaralanan olmazken trafiğe kapatılan güzergah normale döndü.

Malatya'da arıza nedeniyle yol kenarına çekilen yolcu otobüsüne aynı yöne seyreden otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.45 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Sanayi Alt Geçidi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Siirt'ten Samsun'a giden 55 AEH 575 plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, Sanayi Alt Geçidi girişinde arıza yaptı. Sürücünün otobüsü yolun sağına çekerek motora su koyduğu sırada aynı yöne seyreden 27 VZ 853 plakalı otomobil otobüse çarparak altına girdi. Kazada otomobilde bulunan biri kadın 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu otobüste ise yaralanan olmazken bir süreliğine trafiğe kapatılan güzergah araçların çekici marifetiyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 52 sitede yayınlandı.
Trump'tan yaz saati hamlesi! Senatörün telefon numarasını paylaşıp çağrı yaptı

Sen misin ona karşı çıkan! Telefon numarasını ifşa edip çağrı yaptı
Halle Berry hakkında oğluna şiddet suçlaması! Mahkemeden uzaklaştırma kararı

Hollywood yıldızına oğluyla ilgili şok suçlama! Mahkeme kararını verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Topluma böyle kazandırılıyorlar! Hükümlülere sofralık zeytin yapımı öğretildi

Hükümlüler topluma böyle kazandırılıyor! 5 günlük kursu tamamladılar
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu

Piyangodan çıkan milyonlar hayatını değiştirmişti! Sonu yürek burktu
Murat Kekilli Niğde'de sahne aldı! Sevilen şarkılarını hayranlarıyla söyledi

90'lı yıllara damga vurmuştu! Son hali ile yeniden sahnede
Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü

Yol kenarında ölü bulunan gencin katili bakın kim çıktı
Altın Koza'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Hazar Ergüçlü aldı

Hazar Ergüçlü'ye Altın Koza'da büyük ödül! Sözleri geceye damga vurdu
Şişli’de eğlence yerlerine kapsamlı denetim

İstanbul'da eğlence mekanlarına şok baskın
Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şaşırttı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görenler şaşkına döndü