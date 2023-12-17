Malatya'da araç devrildi, 2 kişi yaralandı

Malatya'da, sürücünün kontrolünden çıkan araç devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 13.00 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan H.Ş. (74) idaresindeki 01 ASS 277 plakalı araç Merdivenler Mahallesi mevkiinde sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan K.Ş. (69) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA