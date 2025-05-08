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Malatya'da Apartmanda Yangın: 11 Kişi Dumandan Etkilendi

Malatya'da Apartmanda Yangın: 11 Kişi Dumandan Etkilendi
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Malatya'da 5 katlı bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 11 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Malatya'da 5 katlı apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 11 kişiye, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Olay, akşam saatlerinde Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Melih Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın en üst katında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede büyürken, bitişikteki apartman yoğun dumanla kaplandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen 11 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilerek, olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarda sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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