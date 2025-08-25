Malatya'da Apartman Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'da Apartman Yangını Kontrol Altına Alındı
Battalgazi ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralanan kimsenin olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da bir apartmanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Hasan Varol Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çağlayan sokak içerisinde bulunan bir apartmanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralananın olmadığı yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
