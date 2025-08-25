Malatya'da Apartman Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'da bir apartmanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Hasan Varol Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çağlayan sokak içerisinde bulunan bir apartmanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralananın olmadığı yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA