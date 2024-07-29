Üye Girişi
Haberler

Malatya'da ambulansın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken ambulansın çarpması sonucu ağır yaralanan 54 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken ambulansın çarpması sonucu ağır yaralanan 54 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt - Yakınca Mahallesi Beylerderesi Viyadüğü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan bir otelin önünde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 54 yaşındaki Gülseren Dişkaya'ya Y.Y. idaresindeki 35 BLA 10 plakalı ambulans çarptı. Kazada ağır yaralanan kadın bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Gülseren Dişkaya kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Malatya 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

Orman yangınında yuvaları küle döndü! Acılı aile evlerinin yanışını gözyaşları içinde izledi

Orman yangınında yuvaları küle döndü! Acılı aile evlerinin yanışını gözyaşları içinde izledi

 Bandırma Belediyesi'ne ait kreşte skandal! Güvenlik kamerasına yansıdı

Bandırma Belediyesi'ne ait kreşte skandal! Güvenlik kamerasına yansıdı

 Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

Bakmadan Geçme

Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Nurdağı, Oğuzeli 29-30 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Meram, Ilgın, Karapınar 29-30 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Muratpaşa, Finike, Kemer 29-30 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! Lamine Yamal'ın sevgilisi kim, adı ne? Yamal'ın sevgilisi Alex Padilla kimdir, kaç yaşında? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Mustafakemalpaşa, Osmangazi, Nilüfer 29-30 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! Balık burcu kadını ve İkizler burcu erkeği uyumlu mu? Balık burcu kadını ve ikizler burcu erkeği aşk uyumu nedir? Beşiktaş- Sakaryaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Sakaryaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ayaş, Çankaya, Beypazarı 29-30 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! Kayak yaparken kaza geçiren Michael Schumacher yaşıyor mu? Michael Schumacher'ın sağlık durumu nasıl? TRT SPOR CANLI İZLE || Mete Gazoz Olimpiyatlarda ne zaman yarışacak? Klasik Yay Erkek Milli Takımı saat kaçta yarışacak? Neslihan Atagül hamile mi? Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin bebeği mi olacak? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Temmuz günün maçları nereden izlenir? YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta uygulanacak? Tuğba Ekinci'ye neden soruşturma başlatıldı? Tuğba Ekinci olayı ne? Fenerbahçe- Lugano Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lugano maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak

Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title